لا أوروبا هذا الموسم يا باريس.. بايرن يكتفي بثنائية في سان جيرمان ويتأهل لربع النهائي

كرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، وذلك بعد فوزه أيضا في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر في النسخة السابقة م نالبطولة أمام ريال مدريد.

وصف المباراة

قبل المباراة ذكر راديو مونت كارلو الفرنسي أن ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان تعرض للإصابة وسيشارك بدلا منه نوردي موكيلي.

لكن ماركينيوس بدأ المباراة بشكل طبيعي في التشكيل الأساسي لباريس.

وبدأ بايرن بتهديد المرمى وسدد ليون جروتسيكا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها دوناروما بثبات.

ورد ميسي باختراق داخل منطقة الجزاء إلى أن أصبح في مواجهة المرمى وسدد كرة قبل أن يبعدها الدفاع.

ومن جديد تألق دوناروما وأبعد عرضية خطيرة من جمال موسيالا.

وغادر ماركينيوس الملعب في الدقيقة 35 بعدما لم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة وشارك بدلا منه نوردي موكيلي.

وأخطأ يان سومير حارس بايرن في الخروج بالكرة لتنقطع منه في الدقيقة 38 عن طريق فيتور فيريرا فيتينا الذي سدد مباشرة لكن الأرض انشقت عن ماتياس دي ليخت ليبعد الكرة من على خط المرمى.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى باريس سان جيرمان التبديل الثاني وغادر نوردي موكيلي بعد مشاركته بعدة دقائق وشارك بدلا منه الشدالي بيتشيابو.

وسجل تشوبو موتينج هدفا بضربة رأسية في الدقيقة 52 لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل جمال موسيالا.

ومن جديد سجل تشوبو موتينج هدف تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 60 بعدما ضغط جروتسيكا بقوة على فيراتي ليخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى المهاجم الكاميروني ليضعها بسهولة في الشباك الخالية.

وكاد سيرجيو راموس أن يسجل هدف التعادل بضربة رأسية لكن الحارس يان سومير تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة إلى ركنية.

وأهدر ليروي ساني فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما تلقى عرضية خطيرة من كومان أمام المرمى لكنه لم يقابلها بأفضل شكل.

نزول ساديو ماني

وشارك ساديو ماني في الدقيقة 82 بدلا من جمال موسيالا في تبديل هجومي جديد لبايرن ميونيخ.

ودخل الثنائي خوان بيرنات وهوجو إيكتيكي لباريس سان جيرمان بدلا من نونو مينديش وفيتينا.

ثم شارك سيرجي جنابري وجواو كانسيلو بدلا من كينجيسلي كومان وتوماس مولر.

وسجل البديل جنابري الهدف الثاني لبايرن وتأكيد الفوز في الدقيقة 89 بهجمة مرتدة سريعة وانفراد بالمرمى ثم وضع الكرة على يسار دوناروما في الشباك.

وجاء الدور على ساديو ماني ليسجل الهدف الثالث لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ بهدفين دون رد.