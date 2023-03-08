بيليجريني: فاتني آخر 6 أهداف لـ ليفربول أمام يونايتد.. ولو فاز سوسيداد فنحن أيضا نستطيع

اعترف مانويل بيليجريني المدير الفني لـ ريال بيتيس، بسعادته بانتصار ليفربول العريض على مانشستر يونايتد.

بيتيس يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وقال بيليجريني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المواجهة مهمة للغاية، في العام الماضي لم نستطع عبور هذه المرحلة لأن البطل أخرجنا في 120 دقيقة، إنها مهمة لم نستطع إنجازها وقتها".

وأضاف: "سنلعب أمام فريق كبير، لكننا سنلعب بحثًا على الفوز منذ الدقيقة الأولى".

وأشار: "كاناليس جاهز للعب، سأتحدث مع الأطباء لأعرف الوقت المناسب للدفع به".

وشدد: "يجب أن نواصل التطور، التشبع لا وجود له عندي أو عند فريقي، آمل أن نتمكن من التأهل".

وتحدث عن ماضيه: "قضيت في مانشستر سيتي 3 أعوام لا تُنسى، النادي في مانشستر كبيرة، ولحسن الحظ تفوقنا عليهم وقتها وفزنا بلقب الدوري. الآن بيتيس أهم شيء، لكن هذه الندية موجودة بالطبع".

وأوضح: "مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كانت لا تُصدق، شاهدت أول 45 دقيقة فقط لأننا كنا سنواجه ريال مدريد بعدها، ولهذا فاتني آخر 6 أهداف".

وأضاف ضاحكًا: "أنا مشجع لـ مانشستر سيتي، ولهذا ما حدث لم يكن محزنًا جدًا بالنسبة لي".

واستدرك: "أكثر من مباراة الـ7-0، أفكر أن مانشستر يونايتد فاز في 19 من آخر 21 مباراة خاضها. سترون كيف سيتعافى يونايتد من تلك الهزيمة، لا بد أنها كانت قاسية خصوصًا بسبب الندية مع ليفربول، لكن بالتأكيد سيتخطون ذلك".

وأكد: "إنها مجرد مباراة، تلك الأمور تحدث في كرة القدم، ونحن لا يمكننا التفكير في أننا سنواجه فريقًا خسر 7-0، وهُم بدورهم لن يلعبون وتفكيرهم في الماضي، وإنما فيما هو مقبل ومحاولة التأهل لربع النهائي".

وتابع: "لو استطاع ريال سوسيداد الفوز هنا، فنحن أيضا نستطيع الفوز. في هذه البطولة فازت العديد من الفرق الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية".

وأتم: "لا أحب الحديث عن المرشحين قبل مباراة، لا نشعر أننا الأقل حظًا ولا المرشحين".

وكان ريال سوسيداد قد تصدر مجموعته في الدور الأول على حساب مانشستر يونايتد.

وأطاح مانشستر يونايتد في طريقه بـ برشلونة، قبل أن يصطدم بمنافس إسباني آخر هو ريال بيتيس.