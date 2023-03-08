خبر في الجول – محمد عاطف لاعب بترول أسيوط يقضي فترة معايشة في باستيا الفرنسي

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 22:47

كتب : رضا السنباطي

محمد عاطف لاعب بترول أسيوط

يخوض محمد عاطف لاعب بترول أسيوط فترة معايشة في صفوف نادي باستيا الفرنسي.

عاطف -مواليد 2001- سيتدرب مع باستيا لمدة 20 يومًا بعد أن حصد جائزة أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب المصري لعام 2022.

وقال ياسر سمير المدير الإداري لـ بترول أسيوط لـ FilGoal.com: "عقد اللاعب مستمر معنا حتى عام 2026، ولو رغب باستيا في التعاقد معه سيتواصل معنا".

وأوضح: "عاطف شارك معنا في 16 مباراة وسجل هدفا في كأس مصر أمام مركز شباب طامية، وصنع هدفين، وهو لاعب وسط".

ويلعب عاطف في مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وحصل على لقب بطولة دوري مراكز الشباب.

ويلعب باستيا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي وينافس على الصعود للدوري الممتاز.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن سفر محمد عاطف إلى فرنسا لقضاء فترة معايشة، بناءً على توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن "الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب".

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى "أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، مشددًا علي ضرورة الإستمرار في إعطاء الفرص لأبناء مراكز الشباب واكتشاف مواهبهم".

وقال اللاعب محمد عاطف إنه "يحلم أن تكون فترة المعايشة بداية رحلة احترافه في الدوري الفرنسي وأنه سوف يسعى بكل قوة وحماس من أجل تحويل الحلم إلى واقع".

بترول أسيوط باستيا
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