كرة يد - قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك.. انتصار رباعي القمة في دوري السيدات

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 22:30

كتب : محمد سمير

ليلى حماد - سيدات يد الأهلي

حققت فرق المقدمة في دوري سيدات كرة اليد الانتصار ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وفازت فرق الأهلي والشمس وسبورتنج والزمالك.

وتقام الجولة العاشرة يوم الجمعة وتشهد استضافة الأهلي فريق الزمالك في دوري السيدات في تمام السادسة مساء.

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وجاءت نتائج الجولة التاسعة كالآتي:

سبورتنج يهزم الجزيرة 35-26

الأهلي يهزم المعادي 44-22

الزمالك يهزم الطيران 29-28

الشمس يهزم سموحة 27-26

وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة:

1- الأهلي 26 نقطة

2- الشمس 23 نقطة

3- سبورتنج 22 نقطة

4- الزمالك 21 نقطة

5- سموحة 17 نقطة

6- الطيران 14 نقاط

7- المعادي 12 نقاط

8- الجزيرة 9 نقاط

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.

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