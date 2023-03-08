مباشر أبطال أوروبا - توتنام (0) (0) ميلان.. الشوط الأول

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

ميلان

يستقبل توتنام هوتسبير الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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بداية المباراة

**تأخر المباراة 10 دقائق

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً

توتنام هوتبير ميلان دوري أبطال أوروبا
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