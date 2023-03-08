مباشر أبطال أوروبا - توتنام (0) (0) ميلان.. الشوط الأول
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 21:38
كتب : FilGoal
يستقبل توتنام هوتسبير الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا
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بداية المباراة
**تأخر المباراة 10 دقائق
**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً
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