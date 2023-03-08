انتهت في أبطال أوروبا - توتنام (0) (0) ميلان.. تأهل إيطالي

يستقبل توتنام هوتسبير الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.+94 أوريجي يسدد وترتد من القائم

ق.+93 رأسية كين يتصدى لها ماينيان ببراعة

ق.89 دخول أنتي ريبيتش بدلا من لياو

ق.84 انطلاقة هائلة من لياو وتسديدة من تونالي يبعدها الدفاع

ق.83 دخول دافينسون سانشيز بدلا من كولوسيفسكي

ق.81 دخول بن ناصر بدلا من براهيم، وأوريجي بدلا من جيرو

ق.78 بطاقة حمراء لـ روميرو بعد ظهور الصفراء الثانية، واللاعب ساقط خارج الملعب مصابا والحكم ينتظره

ق.70 دخول ريتشارليسون بدلا من إيمرسون رويال

ق.67 ميلان يهدر مجددا أولا بواسطة براهيم ثم جيرو الذي سدد وتصدى فورستر

ق.64 هويبيرج يطلق تسديدة قوية يبعدها ماينيان إلى ركنية

ق.56 دخول ساليميايكرز بدلا من ميسياس

ق.53 دخول بيدرو بيرو بدلا من إيفان بيريشيتش

ق.51 براهيم دياز يهدر الأول بعد تألق فورستر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 ماينيان يتألق ويبعد كرة خطيرة

ق.18 جونيور ميسياس يهدر بعد جملة تكتيكية رائعة بتسديدة جانبية

ق.17 إنذار لـ روميرو بعد تدخل قوي على لياو ويغيب المباراة المقبلة للإيقاف

ق.15 ربع ساعة دون فرص حقيقية

بداية المباراة

**تأخر المباراة 10 دقائق

**المباراة تبدأ في العاشرة مساءً