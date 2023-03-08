برعاية وزارة الرياضة.. مصر الجديدة تستعد لإطلاق النسخة العاشرة من ماراثون القاهرة

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

ماراثون القاهرة

تستعد منطقة مصر الجديدة لاطلاق "ماراثون القاهرة" في نسخته العاشرة برعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويقام الماراثون بعد غدا الجمعة بهدف دعم الوعي المجتمعي بالصحة العقلية والنفسية والدعوى إلى تغيير النظرة المجتمعية بهذا الصدد.

وتشهد النسخة العاشرة من الماراثون مشاركة أكثر من ٣ آلاف متسابق من جميع أنحاء الجمهورية وذلك بهدف تطوير المبادرة واستكمال جهود العام الماضي للمساعدة في لمس حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم العقلي والنفسي لجميع فئات المجتمع والتشجيع على اتخاذ الرياضة نهجا للحياة.

وتنظم شركة i-events و Cairo Runners فعاليات النسخة العاشرة من ماراثون القاهرة.

الماراثون ينقسم إلى 4 فئات وهي، النصف ماراثون مسافة 21 كيلو متر، وسباق لمسافة 10 كيلو متر، وسباق أخر لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق العائلات مسافة 2 كيلو متر.

كما يساهم الماراثون في إظهار الجمال الحقيقي للقاهرة، وما تتميز به من امتزاج الطرز المعمارية المتنوعة في حي مصر الجديدة ما بين الروماني والفرنسي والحديث.

ماراثون القاهرة
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