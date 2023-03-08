باتشيكو: الشناوي قدم مباراة كبيرة.. واعتدنا على اللعب في الحرارة والرطوبة

أشاد جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز بلاعبي فريقه بعد الفوز على العريض على أسكو كارا التوجولي.

وفاز بيراميدز على مضيفه أسكو كارا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال باتشيكو: "سعيد بالانتصار العريض الذي حققه الفريق، أداء اللاعبين كان رائعًا رغم الأجواء الحارة والرطبة واللعب أمام المنافس في أرضه ووسط جماهيره".

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفوز أثبت أن شخصيته كبيرة، بيراميدز فرض اسمه وتاريخه في قارة إفريقيا على المنافس، وسجل مبكرا ولم يتراجع ونجح في إضافة مزيد من الأهداف وحقق فوزا كبيرا".

وتابع: "الوضع كان مختلفا عن مباراة الجولة الثالثة، أضعنا يومها العديد من الفرص السهلة".

وأشار: "لاعبو بيراميدز يتحلون بالتواضع الشديد واللعب من أجل الفوز في كل المباريات".

وأتم: "الشناوي قدم مباراة قوية ومنع أسكو كارا من التسجيل في أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء".

وسجّل فخر الدين بن يوسف، ومصطفى فتحي -مرتين- وإسلام عيسى رباعية بيراميدز.

وتصدى أحمد الشناوي لركلة جزاء ومنع العديد من الفرص الخطرة على مرماه.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة.