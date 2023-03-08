مباشر أبطال أوروبا - بايرن (2)-(0) سان جيرمان.. جووووووول جنابري والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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ق 89: جوووووول جنابري والثاني

ق 82: نزول ساديو ماني بدلا من جمال موسيالا

ق 78: الثاني يضيع من ساني

ق 68: نزول ساني بدلا من موتينج

ق 65: رأسية خطيرة من راموس

ق 60: جووووووووول موتينج يسجل هذه المرة

ق 52: موتينج يسجل بضربة رأسية ولكن تسلل

خروج نوردي موكيلي ونزول الشدالي

ق 38: خطأ قاتل من الحارس سومير ودي ليخت ينقذ الكرة من على خط المرمى

ق 35: خروج ماركينيوس ونزول نوردي موكيلي

ق 32: دوناروما يتألق مجددا ويمنع موسيالا من التسجيل

ق 25: ميسي يهدر الأول

ق 16: تسديدة من جروتسيكا يمسك بها دوناروما

راديو مونت كارلو: إصابة ماركينيوس في إحماء باريس سان جيرمان ومغادرة أرض الملعب وسيشارك بدلا منه موكيلي

انطلاق المباراة