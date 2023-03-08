مباشر أبطال أوروبا - بايرن (2)-(0) سان جيرمان.. جووووووول جنابري والثاني
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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ق 89: جوووووول جنابري والثاني
ق 82: نزول ساديو ماني بدلا من جمال موسيالا
ق 78: الثاني يضيع من ساني
ق 68: نزول ساني بدلا من موتينج
ق 65: رأسية خطيرة من راموس
ق 60: جووووووووول موتينج يسجل هذه المرة
ق 52: موتينج يسجل بضربة رأسية ولكن تسلل
خروج نوردي موكيلي ونزول الشدالي
ق 38: خطأ قاتل من الحارس سومير ودي ليخت ينقذ الكرة من على خط المرمى
ق 35: خروج ماركينيوس ونزول نوردي موكيلي
ق 32: دوناروما يتألق مجددا ويمنع موسيالا من التسجيل
ق 25: ميسي يهدر الأول
ق 16: تسديدة من جروتسيكا يمسك بها دوناروما
راديو مونت كارلو: إصابة ماركينيوس في إحماء باريس سان جيرمان ومغادرة أرض الملعب وسيشارك بدلا منه موكيلي
انطلاق المباراة