مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) سان جيرمان.. تسديدة قوية من جروتسيكا
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 21:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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ق 16: تسديدة من جروتسيكا يمسك بها دوناروما
راديو مونت كارلو: إصابة ماركينيوس في إحماء باريس سان جيرمان ومغادرة أرض الملعب وسيشارك بدلا منه موكيلي
انطلاق المباراة
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