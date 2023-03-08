انتهت أبطال أوروبا - بايرن (2)-(0) سان جيرمان.. تأهل البافاري

بعد غياب 11 عاما.. عودة العملاق ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام

لا أوروبا هذا الموسم يا باريس.. بايرن يكتفي بثنائية في سان جيرمان ويتأهل لربع النهائي

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