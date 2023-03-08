تشكيل أبطال أوروبا - عودة هويبيرج لخط وسط توتنام.. ولياو وجيرو يقودان هجوم ميلان

يقود هاري كين هجوم توتنام في مواجهة ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف توتنام على ملعبه بطل إيطاليا بعدما خسر ذهابا بهدف دون سجله براهيم دياز.

في المقابل يعود إيميل بيير هويبيرج لقيادة وسط الفريق بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف.

ويبدأ مايك ماينان في حراسة مرمى ميلان بعدما عاد من جديد للقائمة الأوروبية عقب تعافيه من الإصابة والمشاركة في مباراتين بالدوري.

ويبدأ رافائيل لياو وبجواره الفرنسي أوليفييه جيرو والإسباني براهيم دياز.

وجاء تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: فراسر فورستر

الدفاع: بن ديفيز – كليمون لونجليه – كريستيان روميرو

الوسط: إيفان بيريشيتش – إيميل بيير هويبيرج – أوليفر سكيب – إيمرسون رويال

الهوم: ديان كولوسفسكي – هاري كين – سون هيونج مين

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: ماليك تشاو – فيكايو توموري – بيير كالولو

الوسط: ثيو هيرنانديز – ساندرو تونالي – رادي كرونيتش – جونيور ميسياس

الهجوم: رافائيل لياو – أوليفييه جيرو – براهيم دياز

ويحتاج توتنام للفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل.

فيما يكفي ميلان الفوز أو التعادل من أجل الوصول لربع النهائي.