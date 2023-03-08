مصدر من الانضباط لـ في الجول: لم نصدر عقوبة ضد كهربا.. والقرارات سيُعلن عنها بشكل صريح

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 20:54

كتب : أحمد الخولي

كهربا

نفى مصدر مسؤول من داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون هناك أي قرارات صُدرت تجاه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "شكوى الزمالك ضد كهربا قيد التحقيق والقرار لم يصدر بعد".

وأضاف "وفور نهاية دراسة الشكوى سيتم الإعلان بشكل مباشر عن القرار".

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وكان نادي الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بعد احتفاله بهدفه في الفريق الأبيض مع جمهور الأهلي عقب مباراة الفريقين بالدوري والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

ويتواجد كهربا حاليا مع بعثة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا من أجل مواجهة صنداونز في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

كهربا الدوري المصري الزمالك
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