تنس طاولة - الأهلي يعلن عودة عمر عصر

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

عمر عصر - خالد العوضي - الأهلي تنس طاولة

أعلن النادي الأهلي عن عودة عمر عصر بطل تنس الطاولة إلى النادي من جديد.

وتعاقد الأهلي مع عمر عصر لمدة موسمين مقبلين بعد فترة احتراف للاعب.

واحترف عمر عصر في الفترة الماضية في ألمانيا.

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وكان هناك اتفاق بين الأهلي وعمر عصر للمشاركة مع الفريق الأحمر في المرحلة الختامية من الدوري المصري وكذلك بطولة إفريقيا للأندية.

وتنطلق بطولة الأندية الإفريقية في 1 مايو المقبل وتستمر حتى 3 من الشهر ذاته في كينيا.

ثم تبدأ كأس إفريقيا لتنس الطاولة والتي يشارك فيها منتخب مصر من 4 وحتى 9 مايو.

وبعد ذلك تنطلق الدورة المجمعة الثانية للدوري المصري في 11 مايو.

وكشف عمر عصر عبر صفحة الأهلي الرسمية: "ألعب مع الأهلي منذ كان عمري تسع سنوات والآن سعيد جدا بالعودة مجددا بعد فترة طويلة من الاحتراف".

وأضاف عصر "أتمنى تحقيق المزيد من البطولات، وكنت محظوظا بالانضمام إلى الفريق منذ كان عمري تسع سنوات، لدي ثقة في فريق تنس الطاولة بالأهلي لتحقيق الكثير من البطولات".

واختتم عصر تصريحاته "نسعى لتحقيق أمر يسعد جماهير الأهلي في تنس الطاولة".

الأهلي تنس طاولة عمر عصر
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