تشكيل بايرن ميونيخ - البافاري بالقوة الضاربة ضد سان جيرمان.. وماني على الدكة

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 20:45

كتب : FilGoal

جوشوا كيميش مع توماس مولر - بايرن ميونيخ

دفع جوليان ناجيلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة باريس سان جيرمان.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب أليانز أرينا معقل العملاق الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:

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المرمى: يان سومير

الدفاع: يوسيب ستانيشتش - دايوت أوباميكانو – ماتياس دي ليخت – ألفونسو دايفز

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جروتسيكا – جمال موسيالا

الهجوم: تشوبو موتينج – توماس مولر – كينجيسلي كومان

بينما يجلس على مقاعد البدلاء ساديو ماني نجم منتخب السنغال العائد من الإصابة.

وكان بايرن حقق الفوز في فرنسا على باريس بهدف دون رد.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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