العاشر من الدراويش.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الإسماعيلي وفاركو

حصل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو.

وتعادل الإسماعيلي سلبيا مع فاركو في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب الإسماعيلية.

وارتقى فاركو مركزا برصيد 27 نقطة بفارق 9 نقاط عن المراكز الرابع.

بينما لا زال الإسماعيلي ضمن مراكز الهبوط برصيد 16 نقطة بفرق الأهداف عن حرس الحدود.

ويعد عبد الرحمن مجدي عاشر لاعب من الإسماعيلي يحصل على جائزة رجل المباراة هذا الموسم.

وإليكم أرقام عبد الرحمن مجدي أمام فاركو:

لعب 82 دقيقة

صناعة فرص حقيقية 2

تسديدات على المرمى 2

لمس الكرة 50 مرة

استعادة الكرة 5 مرات

الحصول على مخالفات 3

مراوغات ناجحة 2

عرضيات ناجحة 1