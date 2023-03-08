الجمل لا زال يبحث عن فوزه الأول.. الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع فاركو

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - فاركو

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وفاركو في الجولة 21 من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

ووصلنا للتعادل السلبي رقم 33 في الدوري المصري، وهو أكثر مما تحقق في موسم 2020-2021 بأكمله برصيد 32 تعادلا سلبيا.

ويواصل حمزة الجمل بحثه عن الفوز الأول مع الإسماعيلي بعدما تعادل في الجولة الماضية أيضا سلبيا ضد فيوتشر.

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ولا يزال العشري دون خسارة مع فاركو برصيد 4 فوز و2 تعادل منذ توليه المهمة.

وللمرة السادسة يتعادل طارق العشري سلبيا مع الإسماعيلي إذ جاءت الأخيرة في أبريل 2017.

وتوقفت سلسلة انتصارات العشري ضد الدراويش عند 6 مباريات متتالية جميعها انتهت بالفوز 1-0 مع حرس الحدود وطلائع الجيش وسموحة.

وارتقى فاركو مركزا برصيد 27 نقطة بفارق 9 نقاط عن المراكز الرابع.

بينما لا زال الإسماعيلي ضمن مراكز الهبوط برصيد 16 نقطة بفرق الأهداف عن حرس الحدود.

التشكيل

بدأ التونسي فراس شواط في هجوم الإسماعيلي.

وجاوره شواط كل من عبد الرحمن مجدي الذي يبدأ أساسيا للمرة الثالثة في 2023 ومحمد الشامي.

قاد الثلاثي شكري نجيب وعمرو جمال ورزقي حمرون هجوم فاركو.

وغاب عن قائمة فاركو: أحمد شريف وأحمد فؤاد.

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وصف المباراة

بعد دقيقة واحدة فقط أمسك محمد عادل حكم اللقاء بالكرة والسبب انقطاع الكهرباء في أحد أعمدة الإنارة.

توقفت المباراة ما يقارب 7 دقائق بسبب انقطاع المباراة.

وبدأ بعد ذلك الإسماعيلي التهديد، فأرسل عبد الرحمن مجدي عرضية أرضية مرت أمام ثنائي هجوم الإسماعيلي قبل أن يشتتها الدفاع في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 35 شتت رامي صبري من على خط المرمى تسديدة فراس شواط من داخل منطقة الست ياردات بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي.

احتسب عادل 7 دقائق وقت بدلا من الضائع وخلالها سدد شكري نجيب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن وتابعها جابر كامل بتسديدة قوية بعيدة عن المرمى.

شوط أول انتهى سلبيا.

في الشوط الثاني مرت عرضية عبد الرحمن مجدي من أمام فراس شواط في الدقيقة 55.

ولم يستغل عبد الرحمن مجدي تمريرة خاطئة من محمد شيكا حارس فاركو وسدد كرة بجوار القائم في الدقيقة 68.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء أشهر عادل بطاقة حمراء في وجه رامي صبري بعد عرقلة فراس شواط قبل أن ينفرد بشكل تام.

بطاقة حمراء هي الرابعة لفاركو الموسم الجاري كثاني أكثر فريق بعد المصري وبيراميدز والداخلية.

شارك صالح جمعة وحمدي النقاز في الدقيقة 83 بدلا من عصام صبحي وعبد الرحمن مجدي.

ومنع محمد نصر هدفا محققا من على خط مرمى زميله محمد فوزي بتشتيت لرأسية عبد الله بكري في الدقيقة 86.

وكاد صالح جمعة أن يسجل هدفا قاتلا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد.

الإسماعيلي فاركو الدوري المصري في الدوري
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