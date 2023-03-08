عامر حسين يكشف لـ في الجول جديد موقف منافسات كأس الرابطة

اقتربت فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس الجاري والمقرر أن تشهد انطلاق منافسات النسخة الحالية من كأس الرابطة المصرية.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد صرح مسبقا عن انطلاق كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

وتواصل FilGoal.com مع عامر حسين الذي كشف "هناك تواصل بين أحمد دياب رئيس الرابطة والشركة الراعية لكأس الرابطة من أجل تحديد موعد القرعة".

وأضاف "لا يزال المفاوضات جارية بين الطرفين وبعدها سيتم تحديد موعد القرعة".

وبسؤاله عن عدد المباريات التي سيتم خوضها أجاب "سيتم لعب الدورين ثمن وربع النهائي من كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 20 إلى 30 مارس الجاري".

وكانت رابطة الأندية المصرية قد كشفت في وقت سابق عن إقامة النسخة الحالية من كأس الرابطة بنظام خروج المغلوب.

وكانت النسخة الماضية هي الأولى وأقيمت بنظام المجموعات في البداية.

واختتم عامر حسين تصريحاته بالإجابة عن موعد نهائي كأس مصر قائلا: "لم يتم تحديد موعد لنهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز حتى الآن".

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر عن النسخة الماضية بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

بينما بيراميدز أقصى الزمالك حامل اللقب بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.