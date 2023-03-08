وفاة جالبياتي المساعد التاريخي لـ ساكي وكابيلو وزاكيروني

توفي إيتالو جالبياتي مساعد أريجو ساكي وفابيو كابيلو السابق في أندية ميلان وروما وريال مدريد.

ورحل جالبياتي عن عمر 85 عامًا بعد أن رافق كابيلو لسنوات طويلة في الفرق والمنتخبات التي أشرف على تدريبها.

ولعب جالبياتي في شبابه لأندية إنتر ميلان وريجينا وليتشي وكومو حتى اعتزاله عام 1967.

L'#ASRoma piange la scomparsa di Italo Galbiati, storico vice allenatore del terzo Scudetto e si stringe al dolore dei familiari. pic.twitter.com/XO1rxSlwwC — AS Roma (@OfficialASRoma) March 8, 2023

وبدأ جالبياتي مسيرته التدريبية في نادي بوتيولانا المغمور، ثم انضم إلى الجهاز الفني لـ ميلان عام 1978 وظل في الروسونيري حتى عام 1996.

وعمل جالبياتي خلال تلك الفترة مساعدًا لعدد من المدربين الكبار مثل نيلز ليدهولم، وأريجو ساكي، وفابيو كابيلو، وشكّل جزءًا أساسيًا من الجيل الذهبي لميلان نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

وتولى جالبياتي تدريب ميلان مؤقتا لمباراة واحدة عام 1981، ثم عاد وقاد الفريق في الدور الثاني لموسم 1981\1982 لمدة 17 مباراة.

Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione. pic.twitter.com/aOh8QTgo6E — AC Milan (@acmilan) March 8, 2023

الولاية المؤقتة الأخيرة لـ جالبياتي كرجل أول في ميلان كانت في موسم 1983\1984 وقاد وقتها 8 مباريات.

ورحل جالبياتي عن ميلان أخيرًا في 1996 لينضم رفقة كابيلو إلى ريال مدريد ويفوز معه بالدوري الإسباني.

ثم عاد جالبياتي مع كابيلو إلى ميلان، كما عمل مساعدًا لـ ألبيرتو زاكيروني، ثم انضم إلى كابيلو في روما وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي التاريخي لكتيبة فرانشيسكو توتي.

وعمل جالبياتي بعدها رفقة كابيلو في يوفنتوس وريال مدريد ومنتخب إنجلترا ومنتخب روسيا الذي كان محطته الأخيرة في 2014.

واشتهر جالبياتي بشخصيته المرحة خلافًا لـ كابيلو الصارم، مما جعله في علاقة مقربة بأغلب لاعبيه.