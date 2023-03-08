وفاة جالبياتي المساعد التاريخي لـ ساكي وكابيلو وزاكيروني

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

فابيو كابيلو - إيتالو جالبياتي

توفي إيتالو جالبياتي مساعد أريجو ساكي وفابيو كابيلو السابق في أندية ميلان وروما وريال مدريد.

ورحل جالبياتي عن عمر 85 عامًا بعد أن رافق كابيلو لسنوات طويلة في الفرق والمنتخبات التي أشرف على تدريبها.

ولعب جالبياتي في شبابه لأندية إنتر ميلان وريجينا وليتشي وكومو حتى اعتزاله عام 1967.

وبدأ جالبياتي مسيرته التدريبية في نادي بوتيولانا المغمور، ثم انضم إلى الجهاز الفني لـ ميلان عام 1978 وظل في الروسونيري حتى عام 1996.

وعمل جالبياتي خلال تلك الفترة مساعدًا لعدد من المدربين الكبار مثل نيلز ليدهولم، وأريجو ساكي، وفابيو كابيلو، وشكّل جزءًا أساسيًا من الجيل الذهبي لميلان نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات.

وتولى جالبياتي تدريب ميلان مؤقتا لمباراة واحدة عام 1981، ثم عاد وقاد الفريق في الدور الثاني لموسم 1981\1982 لمدة 17 مباراة.

الولاية المؤقتة الأخيرة لـ جالبياتي كرجل أول في ميلان كانت في موسم 1983\1984 وقاد وقتها 8 مباريات.

ورحل جالبياتي عن ميلان أخيرًا في 1996 لينضم رفقة كابيلو إلى ريال مدريد ويفوز معه بالدوري الإسباني.

ثم عاد جالبياتي مع كابيلو إلى ميلان، كما عمل مساعدًا لـ ألبيرتو زاكيروني، ثم انضم إلى كابيلو في روما وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي التاريخي لكتيبة فرانشيسكو توتي.

وعمل جالبياتي بعدها رفقة كابيلو في يوفنتوس وريال مدريد ومنتخب إنجلترا ومنتخب روسيا الذي كان محطته الأخيرة في 2014.

واشتهر جالبياتي بشخصيته المرحة خلافًا لـ كابيلو الصارم، مما جعله في علاقة مقربة بأغلب لاعبيه.

فابيو كابيلو إيتالو جالبياتي
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