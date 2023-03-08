كيكر: لاعب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق يقترب من تمثيل الجزائر

اقترب ميتشل فايزر لاعب فيردر بريمن، من تمثيل منتخب الجزائر الأول.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أن فايزر وافق على تمثيل الجزائر بعد أن لم ينل استدعاءً للعب لمنتخب ألمانيا الأول.

ويمكن لـ فايزر تمثيل الجزائر بسبب أصول والدته، رغم أنه وُلد لأب ألماني في مدينة ترويسدروف الواقعة في غرب ألمانيا.

فايزر (28 عامًا) يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن، وقد تألق منذ بداية هذا الموسم مع بريمن.

وصنع فايزر 9 أهداف وسجل 3 أهداف في 22 مباراة خاضها مع بريمن هذا الموسم.

وذكرت كيكر أن فايزر كان مرشحًا للانضمام إلى قائمة ألمانيا الأولية في كأس العالم 2022، لكن هانزي فليك المدير الفني لم يعوّل عليه.

وينحدر فايزر من عائلة كروية، إذ لعب والده باتريك لأندية كولن ورين وفولفسبورج.

وبدأ فايزر مسيرته في كولن، وانضم إلى بايرن ميونيخ عام 2012، وخاض معه 21 مباراة، سجل خلالها هدفا وتعادل في 4.

ولعب فايزر بعدها في صفوف كايزرسلاوترن، وهيرتا برلين، وباير ليفركوزن، ويتواجد في بريمن منذ عام 2021.

ومثّل فايزر منتخبات ألمانيا في الفئات العمرية الصغرى، ووصل نهائي بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في 2011.

كما سجّل فايزر 3 أهداف في كأس العالم للناشئين في نفس العام وقاد ألمانيا للمركز الثالث.

وسجّل فايزر هدف اللقاء الوحيد في نهائي بطولة أوروبا للشباب 2017 وقاد ألمانيا للتتويج على حساب إسبانيا.

وصنع فايزر 75 هدفا على مدار مسيرته، وسجل 43 في 346 مباراة خاضها مع منتخب الأندية التي مثّلها.

ويرغب فايزر في الحصول على فرصة الظهور في البطولات الكبرى.