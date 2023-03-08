اسكواش - والده يحذر: يتكرر مع مصطفى عسل ما حدث لـ الشوربجي.. سأفضح المتآمرين

حذر محمود عسل والد مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في رياضة الاسكواش من تكرار ما حدث مع محمد الشوربجي.

وكان محمد الشوربجي قد اتخذ قرارا في يونيو الماضي بالتحول باللعب لتمثيل إنجلترا.

وأشار والد مصطفى عسل إلى أنه سيخرج قريبا لفضح المتآمرين ضد نجله.

ويتربع مصطفى عسل على قمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش منذ يناير الماضي.

وكشف والد مصطفى عسل: "نموذج بالحرف الواحد مثلما حدث مع محمد الشوربجي يحدث مع مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في الاسكواش".

وأضاف "انتظروني على كافة وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية لكشف ملابسات المؤامرة المصرية واللوبي المشكل من الداخل والخارج بالأسماء وفضح كافة المتآمرين بالوثائق والمستندات".

واختتم "لن نشعر بالزهق مثلما فعلتوا مع الشوربجي، يتبقى لنا تصعيد لمعالي رئيس الجمهورية وإن شاء الله سيكون هناك مناشدة عاجلة لسيادته، تحيا مصر".

وكان قد نشب خلاف بين مصطفى عسل ووفريقه المتمثل في والده والشركة الراعية للاسكواش في مصر.

وتقدم المدير التنفيذي للشركة الراعية للاسكواش المصري بشكوى رسمية للاتحاد الدولي بسبب مشادة حدثت بين الطرفين وجاءت نتيجتها إيقاف والد مصطفى عسل عن حضور المباريات منذ يناير الماضي وحتى أكتوبر المقبل.

وكان محمد الشوربجي الذي يلعب لصالح إنجلترا في الوقت الحالي قد تحدث سابقا عن اتخاذ قراره بسبب مشاكل مع الاتحاد المصري.

ويبلغ الشوربجي من العمر 32 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية بعلم مصر.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي تحت العلم المصري، وكان أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحقق الشوربجي لقب بطولة بلاك بول أمس الثلاثاء لتصبح خامس بطولاته تحت علم إنجلترا.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

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