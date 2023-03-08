غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بسبب تراجع النتائج

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

غزل المحلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لحين عودة الانتصارات فى المباريات المقبلة.

ويأتي هذا القرار عقب تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة من عمر بطولة رابطة الأندية المصرية المحترفة حيث لم يخقق الفريق أي فوز بعد تغلبه على الزمالك منذ 6 جولات حيث تعادل مع البنك الاهلى والاسماعيلى وخسر أمام كل من المقاولون العرب و أسوان و حرس الحدود والداخلية.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء .

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وأعلن نادي غزل المحلة تجديد الثقة في عبد الباقي جمال ليظل مديرًا فنيًا للفريق.

وعجز غزل المحلة عن الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز.

وعقدت إدارة غزل المحلة اجتماعًا مطولًا مع جمال مساء أمس الإثنين.

وانتهى المجلس إلى تجديد الثقة في المدير الفني مع توفير الدعم الكامل له.

وكان قرار رحيل عبد الباقي جمال مطروحًا على طاولة غزل المحلة، لكن في النهاية تم الاستقرار على استمراره.

وشهد الاجتماع حضور أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وعمر عبد الله عضو مجلس الإدارة، وعمر رياض المدير التنفيذي، وصابر عيد المدير الرياضي، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين، مع عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق.

غزل المحلة الدوري المصري
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