محمد العتراوي ينضم للجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

محمد العتراوي

وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على طلب عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق بضم محمد العتراوي للجهاز المعاون في الفترة المقبلة.

وعمل العتراوي مدربا مساعدا بنادي دكرنس ونادى بروكسى بدورى الدرجة الثانية وخاض تجربة عمل في المملكة العربية السعودية.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

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وأعلن نادي غزل المحلة تجديد الثقة في عبد الباقي جمال ليظل مديرًا فنيًا للفريق.

وعجز غزل المحلة عن الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز.

وعقدت إدارة غزل المحلة اجتماعًا مطولًا مع جمال مساء أمس الإثنين.

وانتهى المجلس إلى تجديد الثقة في المدير الفني مع توفير الدعم الكامل له.

وكان قرار رحيل عبد الباقي جمال مطروحًا على طاولة غزل المحلة، لكن في النهاية تم الاستقرار على استمراره.

وشهد الاجتماع حضور أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وعمر عبد الله عضو مجلس الإدارة، وعمر رياض المدير التنفيذي، وصابر عيد المدير الرياضي، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين، مع عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق.

غزل المحلة الدوري المصري محمد العتراوي
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