الإقالة الثانية هذا الموسم.. كلوب بروج يعلن رحيل سكوت باركر

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي إقالة مديره الفني سكوت باركر من منصبه.

وجاء القرار بعد أقل من 24 ساعة على توديع كلوب بروج لدوري أبطال أوروبا.

وخسر كلوب بروج 5-1 أمام مضيفه بنفيكا في إياب دور الـ16 للبطولة، بعد خسارته ذهابًا في ملعبه بهدفين دون رد.

ℹ️ Scott Parker is niet langer hoofdcoach van Club Brugge. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 8, 2023

ليرحل الإنجليزي باركر عن منصبه بعد أقل من 3 أشهر على تعيينه.

وقاد باركر الفريق البلجيكي في 12 مباراة، فاز في 2 منها فقط، وتعادل 6، وخسر 4.

وتراجع كلوب بروج في ترتيب الدوري البلجيكي إلى المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بفارق 21 نقطة عن جينك المتصدر.

وتولى باركر المهمة خلفا لـ كارل هويفنكز الذي حضر مطلع الموسم وقاد الفريق في رحلته الرائعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

باركر (42 عامًا) سبق له قيادة فولام إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق مع هبوطه.

وتولى باركر تدريب بورنموث الموسم الماضي وصعد به للدوري الممتاز، لكنه رحل الموسم الحالي بعد الهزيمة 0-9 أمام ليفربول.

لاعب الوسط السابق صاحب الـ18 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سبق له تمثيل أندية تشارلتون أثليتك ونورويتش سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وتوتنام هوتسبير وفولام.