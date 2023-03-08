الإقالة الثانية هذا الموسم.. كلوب بروج يعلن رحيل سكوت باركر

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

سكوت باركر

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي إقالة مديره الفني سكوت باركر من منصبه.

وجاء القرار بعد أقل من 24 ساعة على توديع كلوب بروج لدوري أبطال أوروبا.

وخسر كلوب بروج 5-1 أمام مضيفه بنفيكا في إياب دور الـ16 للبطولة، بعد خسارته ذهابًا في ملعبه بهدفين دون رد.

أخبار متعلقة:
وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية ثنائية خارج الأرض.. بنفيكا يهزم بروج و يضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ليرحل الإنجليزي باركر عن منصبه بعد أقل من 3 أشهر على تعيينه.

وقاد باركر الفريق البلجيكي في 12 مباراة، فاز في 2 منها فقط، وتعادل 6، وخسر 4.

وتراجع كلوب بروج في ترتيب الدوري البلجيكي إلى المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بفارق 21 نقطة عن جينك المتصدر.

وتولى باركر المهمة خلفا لـ كارل هويفنكز الذي حضر مطلع الموسم وقاد الفريق في رحلته الرائعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

باركر (42 عامًا) سبق له قيادة فولام إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق مع هبوطه.

وتولى باركر تدريب بورنموث الموسم الماضي وصعد به للدوري الممتاز، لكنه رحل الموسم الحالي بعد الهزيمة 0-9 أمام ليفربول.

لاعب الوسط السابق صاحب الـ18 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سبق له تمثيل أندية تشارلتون أثليتك ونورويتش سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد وتوتنام هوتسبير وفولام.

كلوب بروج الدوري البلجيكي بنفيكا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جالتييه: تدربنا على ركلات الترجيح.. وهذا موقف حكيمي قبل مواجهة بايرن مدرب دورتموند: نجحنا في مقارعة تشيلسي رغم الهزيمة.. وقرار الحكم كان قاسيا بوتر: نستحق التأهل بعد ضغوطات كبيرة مواعيد مباريات الأربعاء 8 مارس- الإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز.. وبايرن يواجه سان جيرمان وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية انتهت دوري الأبطال - بنفيكا (5) (1) بروج وتشيلسي (2) (0) دورتموند.. أصحاب الأرض لربع النهائي مؤتمر بيولي: توتنام سيحاول الهجوم أكثر من لقاء سان سيرو.. وجيرو سيبدأ المباراة
أخر الأخبار
كيكر: لاعب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق يقترب من تمثيل الجزائر 8 دقيقة | الوطن العربي
ارتبط اسمه من قبل بتدريب منتخب مصر.. جاريكا يعود إلى فيليز بعد 10 سنوات 10 دقيقة | أمريكا
اسكواش - والده يحذر: يتكرر مع مصطفى عسل ما حدث لـ الشوربجي.. سأفضح المتآمرين 48 دقيقة | رياضات أخرى
غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بسبب تراجع النتائج 56 دقيقة | الكرة المصرية
محمد العتراوي ينضم للجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال 58 دقيقة | الكرة المصرية
الإقالة الثانية هذا الموسم.. كلوب بروج يعلن رحيل سكوت باركر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الكونفدرالية - كارا (0)-(3) بيراميدز.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
صنداونز يعلن إقامة حفل غنائي في الملعب قبل مباراة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل