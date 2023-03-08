الدرجة الثانية - دكرنس في الصدارة رغم التعثر.. ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21

لا تزال قمة مجموعة بحري مشتعلة في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 21.

وتعثر فريقا دكرنس وجمهورية شبين ليحتفظ كل منهما بترتيبه.

وتقام مباراتين في ختام الجولة 21 يوم السبت وهنالك فرصة لفريق طنطا من أجل الصعود لقمة الترتيب.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 21 بمجموعة بحري كالتالي:

🔴 دكرنس يتعادل مع بروكسي وشبين يتعادل مع الأوليمبي وصراع الصدراة يشتعل نهاية مباريات دوري الدرجة الثانية المصري 🇪🇬 pic.twitter.com/kJvBQ1RQIU — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2023

ويأتي دكرنس في الصدارة برصيد 38 نقطة، بينما جمهورية شبين يحل ثانيا بـ 37 نقطة.

ويحل طنطا في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ولديه مباراة يوم السبت أمام هلال مطروح.

بينما جاء ترتيب مجموعة بحري كالآتي: