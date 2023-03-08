الدرجة الثانية - دكرنس في الصدارة رغم التعثر.. ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 21

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:47

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

لا تزال قمة مجموعة بحري مشتعلة في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 21.

وتعثر فريقا دكرنس وجمهورية شبين ليحتفظ كل منهما بترتيبه.

وتقام مباراتين في ختام الجولة 21 يوم السبت وهنالك فرصة لفريق طنطا من أجل الصعود لقمة الترتيب.

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وجاءت نتائج مباريات الجولة 21 بمجموعة بحري كالتالي:

ويأتي دكرنس في الصدارة برصيد 38 نقطة، بينما جمهورية شبين يحل ثانيا بـ 37 نقطة.

ويحل طنطا في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ولديه مباراة يوم السبت أمام هلال مطروح.

بينما جاء ترتيب مجموعة بحري كالآتي:

الدرجة الثانية دكرنس
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