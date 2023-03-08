الدرجة الثانية - أول انتصار لـ بايونيرز.. ودكرنس في الصدارة رغم التعادل

حقق فريق بايونيرز انتصاره الأول في الموسم بمجموعة بحري في الدرجة الثانية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ونجح بايونيرز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المصري بالسلوم.

وتعادل دكرنس أمام بروكسي سلبيا بدون أهداف وبالرغم من ذلك استمر في الصدارة بـ 38 نقطة.

ولم يستغل جمهورية شبين تعثر دكرنس ليتعادل سلبيا مع الأولمبي.

وجاءت نتائج الجولة الحادية والعشرين كالآتي:

بايونيرز تغلب على المصري بالسلوم 3-2

دكرنس يتعادل مع بروكسي 0-0

أبو قير للأسمدة يخسر أمام بلدية المحلة 0-1

تعادل كفر الشيخ مع المجد السكندري 0-0

تعادل الحمام مع المنصورة 1-1

تعادل الأولمبي مع جمهورية شبين 0-0

وتقام يوم السبت باقي مباريات الجولة بمواجهتي طنطا مع الهلال، وسبورتنج ضد نبروه.