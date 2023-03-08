تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود ثلاثي هجومي أمام الإسماعيلي

يقود الثلاثي شكري نجيب وعمرو جمال ورزقي حمرون هجوم فاركو في مواجهة الإسماعيلي بالجولة 21 من الدوري المصري.

ويحل فاركو ضيفا على استاد الإسماعيلية في اللقاء الذي يبدأ في السادسة مساءً.

ويغيب عن قائمة فاركو: أحمد شريف وأحمد فؤاد.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا - رامي صبري – أحمد عوض - جابر كامل

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد صغيري

الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد – أحمد عبد الرحمن "مودي" – محمود عماد – سيف تيري – عبد الناصر محمد – علي بهيج – عبد الله بكري – أحمد البحراوي – عزمي غوما.

ولم يخسر فاركو في آخر 5 مباريات منذ تولي طارق العشري المهمة، فاز الفريق في 4 مباريات وتعادل في 1.

ويحتل فاركو المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

فيما يحتل الإسماعيلي برصيد 15 نقطة المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.