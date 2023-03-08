تشكيل الإسماعيلي - فراس شواط أساسي في الهجوم ضد فاركو
الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:12
كتب : FilGoal
يقود التونسي فراس شواط هجوم الإسماعيلي في مواجهة فاركو في اللقاء الذي يقام على استاد الإسماعيلية.
وتبدأ المباراة في السادسة مساءً لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.
ويجاور شواط كل من عبد الرحمن مجدي الذي يبدأ أساسيا للمرة الثالثة في 2023 ومحمد الشامي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي
الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عماد حمدي
الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فراس شواط – محمد الشامي
ولم يخسر الإسماعيلي في آخر 6 مباريات بالدوري إذ تعادل في 5 وفاز في 1.
ويحتل الإسماعيلي برصيد 15 نقطة المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.
بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
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