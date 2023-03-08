تشكيل الإسماعيلي - فراس شواط أساسي في الهجوم ضد فاركو

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقود التونسي فراس شواط هجوم الإسماعيلي في مواجهة فاركو في اللقاء الذي يقام على استاد الإسماعيلية.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

ويجاور شواط كل من عبد الرحمن مجدي الذي يبدأ أساسيا للمرة الثالثة في 2023 ومحمد الشامي.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي – محمد نصر – محمد دسوقي

الوسط: محمد مخلوف – محمد حسن – عماد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – فراس شواط – محمد الشامي

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎ARE WE ISMAILY PHEAREE 6 22 3 تشكيل المباراة XI STARTING محمد فوزي باهر المحمدي محمد نصر عصام صبحي محمد دسوقي محمد مخلوف محمد حسن عماد حمدي 10 عبدالرحمن مجدي 11 محمد الشامي فراس شواط 17 18 4 28 saguein I OFFICIALISMAILYSC ©WWW.ISMAILYCLUB.ORG ISMAILYOFFICIAL‎'‎‎

ولم يخسر الإسماعيلي في آخر 6 مباريات بالدوري إذ تعادل في 5 وفاز في 1.

ويحتل الإسماعيلي برصيد 15 نقطة المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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