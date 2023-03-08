كرة طائرة - الكشف عن نتائج قرعة قبل النهائي دوري السيدات.. والطريق نحو اللقب

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 17:11

كتب : محمد سمير

الأهلي أمام الزمالك - دوري الكرة الطائرة للسيدات

كشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن قرعة الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الممتاز للسيدات.

وتقام منافسات قبل نهائي دوري السيدات، بين ثمانية فرق بنظام best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

وأسفرت قرعة الدوري كالآتي:

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الأهلي × الزهور (المباراة 1)

سبورتنج × الصيد (المباراة 2)

الزمالك × سموحة (المباراة 3)

الشمس × وادي دجلة (المباراة 4)

وتقام منافسات الدور قبل النهائي من دوري السيدات أيام 17 و18 و19 مارس الجاري.

ويوم 19 مارس يشهد المواجهة الفاصلة حال فوز كل فريق بمباراة.

بينما نصف نهائي دوري السيدات بين المتأهل من المباراة 1 ضد الفائز من مواجهة المباراة رقم 2.

ويلعب الفريقان المتأهلين من مباراتين رقم 3 و4 في الطرف الثاني.

ومن المنتظر أن تقام مباريات ربع نهائي كأس مصر بعد غدا الجمعة.

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