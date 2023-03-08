الفتح السعودي ينهي أزمة نجم منتخب بيرو

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

جانليوكا لابادولا - كريستيان كويفا - بيرو - كوبا أمريكا 2021

أنهى نادي الفتح السعودي أزمة كريستيان كويفا نجم منتخب بيرو.

وكان كويفا قد انقطع عن تدريبات الفتح بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وأعلن الفتح حل مشكلة كويفيا وإلزامه بعقده مع النادي حتى انتهائه مع الموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي أليانزا ليما البيروفي حتى نهاية الموسم.

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وأوضح الفتح أنه وافق على إعارة كويفا حتى نهاية الموسم الحالي بعدما أبدى اللاعب رغبته في ذلك بسبب ظروف خاصة.

وكانت إدارة الفتح أحالت ملف الثنائي البيروفي كريستيان كويفا وألكس فاليرا إلى الإدارة القانونية بالنادي بعد إعلانهما فسخ عقديهما مع النادي بسبب تأخر مستحقاتهما المالية.

فيما ذكرت صحيفة "ليبيرو" البيروفية أن كويفا سيحصل على راتب شهري بقيمة 100 ألف دولار كأغلى راتب في تاريخ الكرة البيروفية.

كويفا صاحب الـ31 عاما انضم لصفوف الفتح منذ صيف 2021 وشارك خلال 51 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي خاض كويفا 96 مباراة بقميص منتخب بيرو وسجل 16 هدفا.

منتخب بيرو كريستيان كويفا - بيرو - كوبا أمريكا 2021
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