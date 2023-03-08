تقرير سعودي: أهلي جدة يتمم اتفاقه مع نجم الهلال

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

فريق الهلال السعودي

أتم أهلي جدة اتفاقه مع الدولي السعودي عبد الله عطيف لاعب وسط الهلال لضمه بداية من الموسم المقبل بحسب صحيفة "عكاظ".

وينتهي تعاقد عطيف مع الهلال بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة الأهلي أتمت الاتفاق مع عبد الله عطيف لاعب نادي الهلال عبد الله عطيف.

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وأوضحت الصحيفة أن عطيف سينتقل إلى صفوف الأهلي، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

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صاحب الـ 30 عاما بدأ مسيرته في نادي الشباب قبل الانتقال لنادي لوليتيانو البرتغالي لمدة موسم قبل العودة للدوري السعودي من بوابة الهلال.

ويلعب عطيف بقميص الهلال منذ 10 سنوات، إذ انضم للفريق في عام 2013.

وحقق عطيف العديد من البطولات مع الهلال أبرزها لقبي دوري أبطال آسيا.

ولعب عطيف للمنتخب السعودي الأول 39 مباراة، وكان متواجد ضمن قائمة الأخضر في كأس العالم 2022.

ويتصدر أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني ترتيب دوري يلو (الدرجة الثانية) السعودي برصيد 52 نقطة وبات قريبا من العودة لدوري المحترفين.

أهلي جدة بيتسو موسيماني الهلال السعوي عبد الله عطيف
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