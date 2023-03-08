بعد اشتباكه مع الحارس.. حبس مشجع أيندهوفن شهرين ومنعه من دخول الملعب حتى 2026

حُكم على المشجع الذي اقتحم أرضية ملعب مباراة إيندهوفن وإشبيلية وحاول الاعتداء على حارس المرمى بالسجن لمدة شهرين.

واقتحم مشجعا هولنديا أرضية ملعب فيليبس ستاديون في لقاء الإياب بين إيندهوفن وإشبيلية في الدوري الأوروبي وحاول الاعتداء على حارس مرمى الفريق الإسباني لكنه استطاع منعه بل ولكمه.

وقضت محكمة مقاطعة إيست برابانت على المشجع البالغ 20 عاما بحبسه لمدة شهرين ومنعه من الدخول لملعب فيليبس ستاديون والمنطقة المحيطة به حتى عام 2026.

وبحسب البيان فأن الجاني سبق له أدين مرتين في عام 2021 لارتكاب جرائم تتعلق بكرة القدم.

كما أشار بيان المحكمة إلى أن الرجل كان تحت تأثير الكحول عندما دخل أرض الملعب ولكم ماركو دميتروفيتش حارس إشبيلية.

كما فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في الحادث ومن المتوقع أن يصدر قرار في المستقبل القريب.

وصرّح دميتروفيتش عقب المباراة في تصريحات لـ "تيمبو دي جيدو" الإسباني: "الأمر كان مفاجئا. إذا هاجمني شخص ما، فسأدافع عن نفسي. أعتقد أنه صدمني، لم يستطع ضربي".

وأضاف "بقيت على الأرض لفترة طويلة، لقد تمكنت من ضربة حتى جاء الأمن".

وتأهل إشبيلية رغم الخسارة أمام آيندهوفن بنتيجة 2-0 في مباراة إياب ملحق الدوري الأوروبي، بعد فوزه ذهابا بنتيجة 3-0.

وافتتح لوك دي يونج أهداف آيندهوفن عند الدقيقة 77 قبل أن يضيف فابيو سيلفا الثاني في الوقت الضائع 90+5.

دميتروفيتش (31 عاما) انضم إلى إشبيلية في صيف 2021 قادما من إيبار.