خبر في الجول – استبعاد سافيو وأيمن أشرف أمام صنداونز.. وتواجد الشحات وكهربا

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 14:30

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - غزل المحلة - برونو سافيو

استبعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، الثنائي برونو سافيو وأيمن أشرف من القائمة المسافرة إلى جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام صنداونز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم حسبما FilGoal.com أن الثنائي أيمن أشرف وبرونو سافيو لم يسافر مع البعثة المتجهة على جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز.

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وانضم أيمن أشرف وسافيو إلى محمود متولي الذي سيغيب عن اللقاء المرتقب لعدم جاهزيته بسبب الإصابة.

فيما يتواجد الثلاثي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم ضمن بعثة الفريق، التي تستعد للسفر إلى جنوب إفريقيا في الوقت الحالي.

وغاب الشحات عن المواجهات الثلاث الماضية، فيما لم يخض كهربا آخر مباراتين ضد القطن والمقاولون العرب بسبب الإصابة.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي جاهزية أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لخوض مواجهة صنداونز.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي أن أحمد عبد القادر تعافى من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

فيما تعافى خالد عبد الفتاح من الإصابة أيضا بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفق وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة متجهة إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا؛ ويتخلل رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويحتل صنداونز المركز الثاني برصيد سبع نقاط من فوزين على القطن والهلال وتعادل مع الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا.

وتلعب المباراة على ملعب بريتوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 13 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

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