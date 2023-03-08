ذا أثليتك: هازارد ينوي الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية تعاقده

ينوي إدين هازارد في مواصلة مشواره مع ريال مدريد حتى نهاية تعاقده في يونيو 2024.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأن البلجيكي عقد اجتماعا في فبراير الماضي مع مسؤولي النادي من أجل معرفة موقفه وتبدو الأمور غير واضحة.

ويسعى البلجيكي البالغ 32 عاما من البقاء في ريال مدريد من أجل لأسباب احترافية وشخصية.

وأشار التقرير أن الإسباني يضع الأولوية لسعادته الشخصية، حيث تعيش عائلته في مدريد ونجله ليو يلعب في صفوف فريق الشباب.

وأضاف التقرير أن هازارد لا يتفاوض أيضا مع أي فريق آخر ولم يتلق أي عروض.

وأوضح التقرير أن البلجيكي شارك في 73 مباراة من أصل 199 بنسبة 36,7% من مباريات الملكي في جميع المسابقات وبدأ فقط 43 مباراة كأساسي بنسبة 21.6% منذ انتقاله قادما من تشيلسي.

وانضم هازارد في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو تصل إلى 160 مليون يورو بالحوافز والمكافآت كرقم قياسي في تاريخ النادي الإسباني، ما جعله يتخطى الويلزي جاريث بيل.

ويعد البلجيكي صاحب الراتب الأعلى في ريال مدريد ولا يود أن يتنازل عن راتبه.

ومزقت الإصابات مسيرة هازارد مع ريال مدريد إذ غاب بسببها ما يزيد عن 500 يوم رغم غيابه 198 يوما خلال 7 مواسم بقميص تشيلسي.

وأعلن هازارد اعتزاله اللعب دوليا بعد توديع منتخب بلاده من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في مفاجأة مدوية لحساب المغرب وكرواتيا.