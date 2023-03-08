أول من يحصدها مع فريقين.. تياجو موتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإيطالي

فاز تياجو موتا مدرب بولونيا بجائزة أفضل مدرب لشهر فبراير في الدوري الإيطالي.

ويتسلم موتا الجائزة قبل مباراة بولونيا ضد لاتسيو يوم السبت المقبل المقرر إقامتها على ملعب ريناتو دالارا.

وقاد موتا فريقه في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات من أصل 4 في شهر فبراير المنقضي.

حقق الفوز على فيورنتينا وسامبدوريا وإنتر وخسر من مونزا.

وتولى موتا تدريب بولونيا في وخلال 21 مباراة بالدوري والكأس فاز في 10 وتعادل في 2 وخسر 9.

🏆 الميستر تياجو موتا هو أفضل مدرب في شهر فبراير 👏#مدرب_الشهر | #الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 8, 2023

وقال لويجي دي سيرفو رئيس رابطة الدوري الإيطالي: "تياجو موتا أول مدرب يفوز بجائزة مدرب الشهر مع فريقين مختلفين، في يناير الماضي مع سبيزيا وحاليا مع بولونيا".

وأصبح تياجو موتا خامس مدرب يحصد الجائزة الموسم الحالي بعد جوزيه مورينيو (روما) وأندريا سوتيل (أودينيزي) ولوتشيانو سباليتي (نابولي) وحصدها مرتين، وماسيمليانو أليجري (يوفنتوس).

وتعد تلك التجربة الثالثة لموتا في إيطاليا إذ بدأ مع جنوى في تجربة لم تدم سوى 10 مباريات ثم قاد سبيزيا طيله الموسم الماضي واحتل المركز السادس عشر.

وتولى تدريب بولونيا الموسم الحالي خلفا لسينسا ميهايلوفيتش والذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض السرطان.

ويحتل بولونيا المركز الثامن برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن المراكز الأوروبية بعد مرور 25 جولة.