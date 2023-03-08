مران الأهلي - عودة السولية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

انتظم عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة.

ويلعب الأهلي أمام صنداونز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق عبر الوقع الرسمي لنادية " السولية أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وفق الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".

وأضاف "السولية عكف خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة وتعافى بشكل كامل">

لاعب وسط الأهلي شارك بشكل طبيعي في المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء بملعب مختار التتش.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء ببطولة الدوري تدريبات استشفائية بينما خاض باقي اللاعبون تدريبات متنوعة.

وأدى حراس الفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف أمس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويحتل صنداونز المركز الثاني برصيد سبع نقاط من فوزين على القطن والهلال وتعادل مع الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 11 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا.

وتلعب المباراة على ملعب بريتوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 13 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.