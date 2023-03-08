مران الأهلي - عودة السولية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي

انتظم عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة.

ويلعب الأهلي أمام صنداونز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق عبر الوقع الرسمي لنادية " السولية أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وفق الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".

أخبار متعلقة:
جالتييه: تدربنا على ركلات الترجيح.. وهذا موقف حكيمي قبل مواجهة بايرن الكلاسيكو السعودي - أزمة تذاكر النصر تنتهي قبل مواجهة اتحاد جدة الأهلي يعلن جاهزية عبد القادر وخالد عبد الفتاح لمواجهة صنداونز كلاسيكو السعودية - شكوك حول نجم اتحاد جدة.. وجاهزية حجازي لمواجهة النصر

وأضاف "السولية عكف خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من الإصابة في عضلة السمانة وتعافى بشكل كامل">

لاعب وسط الأهلي شارك بشكل طبيعي في المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء بملعب مختار التتش.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏عشب‏‏

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء ببطولة الدوري تدريبات استشفائية بينما خاض باقي اللاعبون تدريبات متنوعة.

وأدى حراس الفريق علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون.

وحقق الأهلي فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف أمس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويحتل صنداونز المركز الثاني برصيد سبع نقاط من فوزين على القطن والهلال وتعادل مع الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 11 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا.

وتلعب المباراة على ملعب بريتوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 13 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

الأهلي صنداونز
نرشح لكم
خبر في الجول – استبعاد سافيو وأيمن أشرف أمام صنداونز.. وتواجد الشحات وكهربا الأهلي يعلن جاهزية عبد القادر وخالد عبد الفتاح لمواجهة صنداونز مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل مؤتمر معلول: ركلة جزاء الجزيري من وحي الخيال.. والزمالك لم يسرق الفوز الجزيري: أي فريق يمر بفترة صعبة وهدفنا الفوز في الجزائر على بلوزداد مئوية زيزو.. الزمالك يستعيد أمل التأهل بثلاثية في الترجي مجموعة الزمالك – بلوزداد يفوز على المريخ ويشعل صراع التأهل
أخر الأخبار
تين هاج يجيب - هل قرر سحب شارة قيادة يونايتد من برونو 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد اشتباكه مع الحارس.. حبس مشجع أيندهوفن شهرين ومنعه من دخول الملعب حتى 2026 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – استبعاد سافيو وأيمن أشرف أمام صنداونز.. وتواجد الشحات وكهربا 41 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: هازارد ينوي الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية تعاقده 44 دقيقة | الدوري الإسباني
رائعة نونيز تهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في فبراير 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعديل في موعد كلاسيكو الكأس بين برشلونة وريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
أول من يحصدها مع فريقين.. تياجو موتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
بيرسي تاو وفاخري لاكاي في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهتي ليبيريا.. و10 من صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل