دوري أبطال كونكاكاف - هدف عكسي من عمرو طارق في الافتتاح.. وظهور لاعب الاتحاد السابق

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 12:56

كتب : إسلام أحمد

عمرو طارق - أوستن الأمريكي

عمرو طارق دوري أبطال كونكاكاف أوستن الأمريكي
نرشح لكم
ماركا: قبل مواجهة السعودية الودية.. بيكرمان يستقيل من تدريب فنزويلا قائمة البرازيل - تغييرات بالجملة.. استبعاد 15 من لاعبي كأس العالم قائمة الأرجنتين - حضور كل أبطال العالم.. وظهور أول لـ جارناتشو وكاربوني قائمة أوروجواي - بدون الحرس القديم بأكمله.. 33 لاعبا لمواجهتي اليابان وكوريا الجنوبية "العمدة مهرب مخدرات ولن يحميك".. رسالة مسلحين إلى ميسي عبر متجر عائلة أنتونيلا مجلس قانون فيفا يكشف لـ في الجول موقف تطبيق إيقاف الوقت في كرة القدم دون مفاجآت.. هاتريك بينيديتو يقود بوكا جونيورز للقب كأس السوبر الأرجنتيني خلال توقف مارس.. مدرب الشباب يقود منتخب أوروجواي مؤقتا
أخر الأخبار
مران الأهلي - عودة السولية.. وتدريبات قوية لحراس المرمى قبل السفر إلى جنوب إفريقيا 12 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال كونكاكاف - هدف عكسي من عمرو طارق في الافتتاح.. وظهور لاعب الاتحاد السابق 15 دقيقة | أمريكا
الكلاسيكو السعودي - أزمة تذاكر النصر تنتهي قبل مواجهة اتحاد جدة 16 دقيقة | السعودية
الأهلي يعلن جاهزية عبد القادر وخالد عبد الفتاح لمواجهة صنداونز 29 دقيقة | الكرة المصرية
جالتييه: تدربنا على ركلات الترجيح.. وهذا موقف حكيمي قبل مواجهة بايرن 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلاسيكو السعودية - شكوك حول نجم اتحاد جدة.. وجاهزية حجازي لمواجهة النصر 56 دقيقة | السعودية
بعد وصوله لكوريا.. كلينسمان: نستهدف التتويج بكأس آسيا ساعة | آسيا
قائد ليفربول: علينا استغلال اكتساح يونايتد بأفضل طريقة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة