الكلاسيكو السعودي - أزمة تذاكر النصر تنتهي قبل مواجهة اتحاد جدة

انتهت أزمة تذاكر جماهير النصر في مباراة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة قبل صدام الفريقين يوم الخميس.

ويستقبل الاتحاد ضيفه النصر ضمن الجولة 20 من المسابقة على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس.

وقال مصدر من نادي النصر لجريدة الرياضية السعودية: "أزمة تذاكر مواجهة الكلاسيكو التي واجهت جماهير نادينا انتهت بعد إصلاح الخلل الفني في موقع بيع التذاكر (مكاني)".

وأضاف "رابطة الدوري السعودي للمحترفين أكدت لنا وجود خلل فني في موقع مكاني، المسؤول عن بيع تذاكر المباراة، قبل حل المشكلة فيما بعد".

وتابع "لقد بدأ جمهور النصر شراء التذاكر المخصصة لهم بشكل طبيعي".

وأتم "لم نشكو إدارة نادي الاتحاد لأنها ليست المسؤولة عن بيع التذاكر، بل موقع مكاني".

إلى ذلك، نفدت كل التذاكر الخاصة بجماهير اتحاد جدة لمباراة الكلاسيكو السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وشهد الموقع الالكتروني لبيع تذاكر الكلاسيكو إقبالا كبيرا منذ الدقائق الأولى لطرحها مما أسهم في نفادها في أقل من 24 ساعة.

وتتوقع إدارة نادي الاتحاد أن تحصل على أعلى دخل من الحضور الجماهيري في تاريخ الدوري السعودي، حسب التقرير.

فقد رفعت سعر تذكرة الدرجة الموحدة من 50 ريالا إلى 100 ريال بنسبة 100%.

فيما تبلغ قيمة التذكرة الفضية 1000 ريال، والتذكرة الذهبية 2000 ريال.

ويسع ملعب الجوهرة المشعة نحو 62 ألف متفرج.

واستغلت إدارة اتحاد جدة الصراع بين الفريقين على لقب الدوري، وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر لترفع أسعار التذاكر.

ويقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.

ويعد لاهوز حكماً دولياً منذ 2011، ووصل للقمة في مجال التحكيم حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 2021.

لاهوز البالغ من العمر 45 عاما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

وأدار لاهوز مواجهة قطر والسنغال ومباراة إيران والولايات المتحدة في دور المجموعات، ومواجهة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي.