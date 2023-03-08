الأهلي يعلن جاهزية عبد القادر وخالد عبد الفتاح لمواجهة صنداونز

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فلامنجو - أحمد عبد القادر

أعلن النادي الأهلي جاهزية أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لخوض مواجهة صنداونز.

ويلعب الأهلي أمام صنداونز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي لناديه عن جاهزية الثنائي أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح لخوض مواجهة صنداونز بعد تعافيه من الإصابة.

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وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد عبد القادر تعافى من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

فيما تعافى خالد عبد الفتاح من الإصابة أيضا بجزع في الرباط الداخلي للركبة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفق وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ثنائي الأهلي شارك بشكل طبيعي في المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء بملعب مختار التتش.

ويستعد الأهلي للسفر إلى جنوب أفريقيا عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويحتل صنداونز المركز الثاني برصيد سبع نقاط من فوزين على القطن والهلال وتعادل مع الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 11 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا.

وتلعب المباراة على ملعب بريتوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 13 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 17 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 14 هدفا لصنداونز.

الأهلي صنداونز
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