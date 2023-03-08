جالتييه: تدربنا على ركلات الترجيح.. وهذا موقف حكيمي قبل مواجهة بايرن

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

أوضح كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه تدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا بعد الخسارة في فرنسا 0-1 في لقاء الذهاب.

وقال جالتييه في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هناك إمكانية لذهاب المباراة إلى ركلات الترجيح. التي أعتبرها مثل اليانصيب".

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وأضاف "العامل النفسي يلعب دورا كبيرا في ركلات الترجيح، جيانلويجي دوناروما مستعد في حال اللجوء إلى ركلات الترجيح".

واستطرد "التدريب شيء ولعب ركلات ترجيح بعد مباراة استمرت 120 دقيقة وأمام جمهور الفريق المضيف شيء آخر".

وتابع "سيكون هناك فائز وخاسر في مباراة الأربعاء، نحن نلعب كل المباريات بطموح الفوز".

وشدد "دوري الأبطال هدف مهم للغاية بالنسبة لنا، نريد الذهاب إلى أبعد ما يمكن".

وأكمل "أمام بايرن يتعين علينا الحصول على الكرة أكثر واسترجاع الكرة من الفريق المنافس. نريد أن نقدم وجهًا آخر غير الذي ظهر في مباراة الذهاب".

وواصل "أشرف حكيمي تدرب بشكل طبيعي. سنتخذ قرار مشاركته قبل ساعات من انطلاق المباراة".

ويحتاج سان جيرمان للفوز بفارق هدف من أجل ذهاب المباراة لوقت إضافي ثم ركلات الترجيح.

فيما يكفي بايرن التعادل من أجل العبور إلى ربع النهائي.

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