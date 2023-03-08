بعد وصوله لكوريا.. كلينسمان: نستهدف التتويج بكأس آسيا

أوضح الألماني يورجن كلينسمان المدرب الجديد لمنتخب كوريا الجنوبية أن هدفه الرئيسي مع الفريق هو التتويج بكأس الأمم الآسيوية 2023.

وحظي كلينسمان باستقبال كبير لدى وصوله سيول يوم الأربعاء ليبدأ مهمة تدريب كوريا الجنوبية.

وقال كلينسمان في تصريحات للصحفيين عند وصوله: "هدفنا هو الفوز بكأس أمم آسيا العام المقبل".

وأضاف "عندما تملك فريقا له تاريخ كبير في آخر 20 أو 25 عاما وتعاقب عليه مدربين بحجم جوس هيدينك وباولو بينتو فأعتقد أن الهدف يجب أن يكون التتويج بكأس الأمم الآسيوية".

ويريد المدرب الألماني إنهاء فترة صيام للمنتخب الكوري الجنوبي منذ عام 1960.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر خلال يناير 2024.

وتابع "لقد أثبت منتخب كوريا قدراته في كأس العالم 2022، وتغلب على منتخبات كبيرة مثل البرتغال، وقبل ذلك بـ4 سنوات هزم ألمانيا، لذلك فنحن قادرون على تقديم أداء جيد للغاية".

قبل أيام، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تعيين الألماني يورجن كلينسمان مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول.

ووقّع كلينسمان على عقدٍ يربطه بالاتحاد الكوري الجنوبي لمدة 3 سنوات، حتى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد الكوري في بيانه الرسمي أن أحد شروط العقد إقامة كلينسمان بشكلٍ دائم في كوريا الجنوبية.

ويحضر كلينسمان لتعويض البرتغالي بينتو الذي رحل عن تدريب كوريا بعد كأس العالم 2022.

وقاد بينتو منتخب كوريا إلى الدور الثاني للمونديال، لكن الآسيويين سقطوا بخماسية قاسية أمام البرازيل في دور الـ16.

ويبدأ كلينسمان مهمته في التوقف الدولي المقبل، إذ تلعب كوريا مباراتين وديتين أمام كولومبيا وأوروجواي يومي 24 و28 مارس.

وسيكون التحدي الكبير الأول لـ كلينسمان قيادة كوريا الجنوبية في كأس آسيا في محاولة لاستعادة اللقب الغائب منذ 1960.

كلينسمان (58 عامًا) عرف مسيرة ناجحة كلاعب وكان مهاجمًا فتاكًا في صفوف عدة أندية، أبرزها شتوتجارت وإنتر ميلان وموناكو وتوتنام هوتسبير وبايرن ميونيخ وسامبدوريا.

ويمتلك كلينسمان 108 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها 47 هدفًا، منها ثنائية في شباك كوريا الجنوبية بكأس العالم 1994.

وعقب اعتزاله، تولى كلينسمان تدريب منتخب ألمانيا في كأس العالم 2006 وقاده للمركز الثالث، ثم عمل لفترة قصيرة كمدير فني لـ بايرن ميونيخ لكنه رحل من الباب الخلفي لسوء النتائج.

وكانت أطول مهمة تدريبية لـ كلينسمان في وطنه الثاني الولايات المتحدة الأمريكية بين 2011 و2016، حيث فاز مع أبناء العم سام بالكأس الذهبية 2013، وقادهم لثمن نهائي كأس العالم 2014، لكنه فشل في التأهل إلى نسخة 2018.

وكانت آخر محطة تدريبية لـ كلينسمان مع نادي هيرتا برلين، حقبة استمرت لثلاثة أشهر فقط.