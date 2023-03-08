مدرب دورتموند: نجحنا في مقارعة تشيلسي رغم الهزيمة.. وقرار الحكم كان قاسيا

يرى إدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند أن كان الحكم بإعادة ركلة الجزاء خلال مواجهة فريقه ضد تشيلسي كان قاسيا.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد.

وفاز تشيلسي على دورتموند في إياب دور الـ16 للبطولة في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج، وذلك بعدما خسر الذهاب في سيجنال إيدونا بارك بهدف دون رد.

وقال تيرزيتش عقب المباراة: "لا أريد الحديث عن الأمور التحكيمية، ولكن أعتقد أن قرار الحكم كان قاسيا".

وأضاف مدرب دورتموند "لا نريد مقارعة الفرق الكبرى مثل تشيلسي في سوق الانتقالات، نريد مقارعتهم على أرض الملعب وأعتقد أننا نجحنا بذلك خلال المباراتين".

وشدد "سيطرنا على المباراة بعد فرصة بيلينجهام، وعندما تتوفر لك مثل هذه الفرص الخطيرة عليك استغلالها. اضاعة هذه الفرص كانت قاسية علينا".

تشيلسي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعدما توقف اللعبة لعدة دقائق عندما كانت النتيجة تشير لتقدم البلوز بهدف دون رد.

وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ليؤكد وجود ركلة جزاء لتشيلسي بعدما لمست الكرة يد ماريوس فولف.

وتقدم كاي هافرتز لتسديد الكرة ووضعها في القائم الأيسر مهدرا ركلة الجزاء.

لكن اللعب توقف من جديد وقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب من دورتموند داخل منطقة الجزاء بعدما ضاعت الكرة وشتتها بعيدا.

ومن جديد تقدم كاي هافرتز لتسديد الكرة ووضعها بنفس الطريقة ولكن هذه المرة في شباك دورتموند مسجلا هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 53.