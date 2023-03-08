بوتر: نستحق التأهل بعد ضغوطات كبيرة

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ليدز

شدد جراهام بوتر مدرب تشيلسي على أن فريقه يستحق التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد.

وفاز تشيلسي على دورتموند في إياب دور الـ16 للبطولة في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج، وذلك بعدما خسر الذهاب في سيجنال إيدونا بارك بهدف دون رد.

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وقال بوتر عقب المباراة: "نواجه ضغوطات كبيرة ولكن هذا طبيعي خاصة في عملك كمدرب. بغض النظر عن الترتيب في الدوري فنحن نريد الاستمرار بدوري الأبطال، يا له من شعور رائع للتأهل."

وأضاف بوتر "أنا فخور بالجميع هنا، كنا نرغب بالتأهل ونجحنا بالمهمة. كل الثناء للاعبين، لقد قدموا كل شيء. نحن نستحق التأهل".

وعن تنفيذ ركلة الجزاء أوضح "منفذ ضربات الجزاء لدينا كاي هافيرتز أو ريس جيمس، في بعض الأحيان عليهم أن يقرروا بينهم من سينفذ".

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعدما توقف اللعبة لعدة دقائق عندما كانت النتيجة تشير لتقدم البلوز بهدف دون رد.

وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ليؤكد وجود ركلة جزاء لتشيلسي بعدما لمست الكرة يد ماريوس فولف.

وتقدم كاي هافرتز لتسديد الكرة ووضعها في القائم الأيسر مهدرا ركلة الجزاء.

لكن اللعب توقف من جديد وقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب من دورتموند داخل منطقة الجزاء بعدما ضاعت الكرة وشتتها بعيدا.

ومن جديد تقدم كاي هافرتز لتسديد الكرة ووضعها بنفس الطريقة ولكن هذه المرة في شباك دورتموند مسجلا هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 53.

واختتم جراهام بوتر "لا أستطيع أن أصف مشاعري، كانت مباراة صعبة. اللاعبون كانوا رائعين أمام دورتموند".

ونجح تشيلسي في التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال لينسى بشكل مؤقت مسيرته غير الجيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع المدير الفني جراهام بوتر.

تشيلسي دورتموند جراهام بوتر
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