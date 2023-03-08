رومانو: النصر السعودي يخطط للتعاقد مع فيرمينو

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

فيرمينو يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ساوثامبتون

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص في سوق الانتقالات، فإن النصر يستهدف التعاقد مع فيرمينو لتدعيم هجومه في الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن النصر قدم عرضا مغريا للتعاقد مع اللاعب الذي بإمكانه الانتقال مجانا بداية من الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن رودي جارسيا مدرب النصر يثق في نجاح ثنائية كريستيانو رونالدو وروبرتو فيرمينو في هجوم النادي السعودي.

وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو في يناير الماضي ووقع معه عقدا يمتد حتى صيف 2025 في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

التقرير ذاته ذكر في وقت سابق أن فيرمينيو صاحب الـ31 أبلغ يورجن كلوب مدرب ليفربول برحيله بنهاية الموسم الحالي.

في المقابل أشار موقع "فوتبول إنسايدر" إلى رغبة أندية برشلونة وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان وأتالانتا الأمريكي في التعاقد مع المهاجم البرازيلي.

وأضاف أن فيرمينو يملك عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية.

ولعب فيرمينو 27 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

فيرمينو انتقل لصفوف ليفربول في 2015 قادما من هوفينهايم الألماني ليشارك مع الريدز في 354 مباراة سجل خلالها 108 هدفا وصنع 79 آخرين

فيرمينو
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