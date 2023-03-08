مواعيد مباريات الأربعاء 8 مارس- الإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز.. وبايرن يواجه سان جيرمان

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

يشهد اليوم الأربعاء مباريات قوية محليا وقاريا وعالميا والكثير من الصدامات المصيرية التي تحدد شكل الموسم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 8 مارس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

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الدوري المصري

في مباراة هامة بالمسابقة المحلية، يستقبل الإسماعيلي نظيره فاركو في السادسة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

دوري أبطال أوروبا

وفي مرحلة الإياب لدور الـ16، يستقبل بايرن ميونيخ نظيره باريس سان جيرمان في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كما يحل ميلان ضيفا على توتنام في نفس التوقيت، عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق حفيظ دراجي.

الكونفدرالية

ويستقبل فيوتشر نظيره الجيش الملكي في التاسعة مساءً، عبر beIN Sports 3 بتعليق نوفل باشي.

وفي نفس المجموعة يستضيف اسكو دوكارا نظيره بيراميدز في السادسة مساءً، عبر beIN Sports 3 بتعليق علي محمد علي.

الدرجة الثانية

في صراع صدارة مجموعة بحري بالدرجة الثانية يستضيف الأولمبي نظيره جمهورية شبين في تمام الساعة الثالثة عصرا.

فيما يلعب بروكسي ضد دكرنس في التوقيت ذاته.

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