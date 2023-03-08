كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري

أعلن النادي الأهلي عن تجديد تعاقد مؤمن خيري لاعب فريق السلة لمدة أربعة مواسم.

ويعتبر مؤمن خيري ثالث لاعبي الأهلي تجديدا لتعاقدهم هذا الموسم.

وحضر خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي وطارق الغنام المدير الإداري للفريق تجديد تعاقد مؤمن خيري بالإضافة لطارق خيري المدير الفني لفريق سيدات السلة ووالد اللاعب.

وكان الأهلي قد سبق وأعلن تجديد تعاقده مع الثنائي محمد أبو النصر وسيف سمير.

وبات سيف سمير قائدا لفريق سلة الأهلي هذا الموسم بعد اعتزال الثنائي إبراهيم الجمال ومودي الجارحي.

ونجح الأهلي في تحقيق انتصاره على الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري السوبر.

وعاد الأهلي لمواصلة مبارياته المحلية بعد فترة توقف نظرا لمشاركة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويشارك الأهلي في نهاية أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA في مجموعة النيل المقرر إقامتها على صالة حسن مصطفى في مصر.