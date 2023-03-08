كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج

واصل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة تصدره لقمة دوري السوبر بتحقيق انتصار جديد.

وتغلبت سيدات الأهلي على الطيران ضمن منافسات الجولة الثامنة في المباراة التي أقيمت على صالة المقاولون العرب.

وانفرد الأهلي بصدارة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ثمانية انتصارات دون هزيمة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الطيران بنتيجة 85-42 في افتتاح الدور الثاني.

كما حقق الجزيرة الفوز على حساب البنك الأهلي بنتيجة 70-53 ضمن منافسات نفس الجولة.

وكان سبورتنج قد حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بنتيجة 70-67.

بينما لم يلعب سموحة مباراته في الجولة الثامنة بسبب اعتذار الزمالك عن عدم استكمال المسابقة وهبوطه للدرجة الثانية.

وجاء ترتيب دوري السيدات كالآتي:

1- الأهلي 16 نقطة

2- سبورتنج 15 نقطة

3- الجزيرة 14 نقطة

4- سموحة 11 نقطة

5- الاتحاد 11 نقطة

6- الطيران 10 نقطة

7- البنك الأهلي 9 نقاط.