وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال

الأربعاء، 08 مارس 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي تشيلسي بهدف سترلينج

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد.

وفاز تشيلسي على دورتموند في إياب دور الـ16 للبطولة في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج، وذلك بعدما خسر الذهاب في سيجنال إيدونا بارك بهدف دون رد.

ونجح تشيلسي في التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال لينسى بشكل مؤقت مسيرته غير الجيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع المدير الفني جراهام بوتر.

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تقدم تشيلسي في الدقيقة 43 عن طريق رحيم ستيرلينج الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من بين تشيلويل وسدد الكرة لتصطدم في الدفاع وتعود له من جديد ليسدد في الشباك الصفراء.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعدما توقف اللعبة لعدة دقائق وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو.

ليؤكد وجود ركلة جزاء لتشيلسي بعدما لمست الكرة يد ماريوس فولف.

وتقدم كاي هافرتز لتسديد الكرة ووضعها في القائم الأيسر مهدرا ركلة الجزاء.

لكن اللعب توقف من جديد وقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب من دورتموند داخل منطقة الجزاء بعدما ضاعت الكرة وشتتها بعيدا.

ومن جديد تقدم كاي هافرتز لتسديد الكرة ووضعها بنفس الطريقة ولكن هذه المرة في شباك دورتموند مسجلا هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 53.

وضاعت فرصة الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 77 بعدما انفرد ستيرلينج بالمرمى ثم مرر الكرة إلى كونور كالاجر الذي وضعها في الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

وشكلت هجمات تشيلسي المرتدة في الدقائق المتبقية من المباراة خطورة على مرمى دورتموند ولكن دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز الأزرق.

تشيلسي دورتموند دوري أبطال أوروبا رحيم ستيرلينج
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