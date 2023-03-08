وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية

سحق بنفيكا البرتغالي ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبح أول المتأهلين لدور الـ 8.

سجل أهداف بنفيكا: جونكالو راموس (2) ورافا سيلفا وجواو ماريو وديفيد نيريس، بينما سجل بيرون ميير هدف الضيوف الوحيد الشرفي.

وتأهل بنفيكا إلى ربع النهائي بعد الفوز 7-1 في مجموع المباراتين إذ فاز على الأراضي البلجيكية 2-0.

وصعد بنفيكا لربع نهائي للموسم الثاني على التوالي، إذ أُقصي من ليفربول الإنجليزي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

ورفع بنفيكا رصيده لـ 17 مباراة من أصل 19 في جميع المسابقات سجلها خلالها هدفين على الأقل.

ولم يخسر بنفيكا على أرضه الموسم الحالي في جميع المسابقات، 18 مباراة فاز في 16 وتعادل في 2.

وجهة سيخشاها الكبار في ربع النهائي بعدما تعادل مع باريس سان جيرمان ذهابا وإيابا وأقصى يوفنتوس من دور المجموعات من قبل.

وأصبح جواو ماريو أول لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الأبطال منذ إيزيبيو أسطورة النادي.

وبات جونكالو راموس بعمر 21 عاما و260 يوما ثاني أصغر لاعب يساهم بـ 3 أهداف في مباراة إقصائية منذ 2003-2004 بعد إرلينج هالاند 20 عاما و211 يوما ضد إشبيلية.

وأصبح البرتغالي الشاب أيضا أول لاعب يسجل ثنائية في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1992-93.

كما أصبح روجر شميدت المدرب الألماني الثاني عشر الذي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004.

التشكيل

بدأ روجر شميدت مدرب بنفيكا بثلاثي هجومي يقوده جونكالو راموس.

فيما اختار الإنجليزي سكوت باركر البدء بثنائية هجومية يقوده الأوكراني رومان يارمنتشوك الذي يواجه فريقه السابق.

حمى سيمون مينيوليه حارس ليفربول السابق عرين الفريق البلجيكي.

وصف المباراة

وضحت نوايا بنفيكا مبكرا، مع نهاية الدقيقة الأولى سجل جواو ماريو هدفا بالكعب عقب عرضية أرضية من أليخاندرو جريمالدو.

وبعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

في الدقيقة 29 تحصّل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة صفراء سيغيب بسببها على لقاء الذهاب من ربع النهائي.

ضغط بنفيكا أسفر عن هدف أول رائع سجله رافا سيلفا في الدقيقة 38.

جونكالو راموس أرسل عرضية من الجهة اليسرى تسلمها رافا وراوغ ثنائي دفاع بروج وسدد بوجه قدمه الخارجي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل راموس الهدف الثاني بعدما تلقى عرضية من جواو ماريو، فتسلم الكرة وسدد في الشباك بعدما راوغ 3 مدافعين.

شوط أول انتهى بأريحية للفريق البرتغالي أمام أنصاره قبل 45 دقيقة أخيرة.

في الدقيقة 57 أرسل جريمالدو عرضية أرضية من الجهة اليسرى سددها راموس أرضية على يمين الحارس سكنت الشباك.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء تحصل جيلبرتو على ركلة جزاء لصالح النسور.

بعدها بدقيقة سدد جواو ماريو على يسار الحارس الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 78 سجل البديل البرازيلي ديفيد نيريس بتسديدة أرضية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء الهدف الخامس بعد تمريرة من جواو نيفيش.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء قلص بيورن ميير بتسديدة رائعة على يسار الحارس النتيجة لتصبح 5-1، لتنتهي المباراة بعد الهدف الشرفي للضيوف بتأهل النسور للدور المقبل.