دوري المؤتمر الأوروبي - ألكمار يحقق فوزا غائبا منذ 2014 على حساب لاتسيو

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

ميلوش كيركيش

خسر لاتسيو الإيطالي على أرضه بنتيجة 2-1 أمام ألكمار الهولندي في ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

اللقاء أقيم على ملعب الأولمبيكو اليوم الثلاثاء في ظل إقامة مباراة روما وريال سوسيداد على نفس الملعب يوم الخميس المقبل بثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على أنه في حالة وجود مباراتين تقام في نفس الأسبوع على نفس الملعب لابد أن يفصل بينهما 48 ساعة على الأقل.

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المباراة شهدت غياب تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو التاريخي بسبب الإصابة فعوضه البرازيلي فيليبي أندرسون في قلب الهجوم.

وحقق ألكمار أول فوز في دور إقصائي ببطولة أوروبية منذ التفوق في 2014 على أنجي الروسي.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 18، عرضية من ماتيا زاكاني من الجهة اليسرى بعد توغل بمجهود فردي، ولمسة واحدة من بيدرو سكنت الشباك.

It's a goal! Pedro (Lazio) shows off his superb ability as he volleys the ball from inside the box low into the middle of the target. The assist goes to Mattia Zaccagni and the score changes to 1:0.

وسجل الفريق الهولندي هدف التعادل في الدقيقة 45.

عرضية من ياسبر كارلسون حولها اليوناني فانجيليس بافليديس في شباك النسور.

وفي الدقيقة 62 سجل المجري ميلوش كيركيش هدف الضيوف الثاني بتسديدة أرضية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت من تحت أقدام الحارس.

وسيلتقي الفريقان يوم الخميس بعد المقبل الموافق 16 مارس في لقاء الإياب على ملعب AFAS شتاديون معقل الفريق الهولندي.

ويحتاج لاتسيو للفوز بأكثر من هدف واحد لخطف بطاقة التأهل، وفي حال فاز بفارق هدف سيلجأ الفريقان لشوطين إضافيين في ظل إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض.

فيما يمتلك ألكمار أكثر من فرصة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل.

ميلوش كيركيش ألكمار لاتسيو دوري المؤتمر الأوروبي
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